Cina: una giornata con gli autisti dei veicoli da esportare a Horgos

A Horgos, nello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina, una modalità di "esportazione su strada", più flessibile ed economica, sta diventando sempre più popolare, e coloro che sono al volante vengono chiamati "autisti addetti al trasferimento". Wang Hongxia è una di loro. Salite a bordo e trascorrete una giornata con lei mentre attraversa i controlli di frontiera. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)