Cina: palme da dattero donate dagli EAU danno primi frutti in basi sperimentali

Le palme da dattero donate dagli Emirati Arabi Uniti stanno dando frutti nelle basi sperimentali di Hainan, dello Yunnan e del Sichuan, segnando nuovi progressi nella coltivazione adattata alle condizioni locali. Le sperimentazioni sono state ora estese a 18 città e contee in cinque suddivisioni di livello provinciale, coprendo 899 mu, pari a circa 60 ettari, mentre Cina ed Emirati Arabi Uniti approfondiscono la cooperazione nella ricerca sulle palme da dattero e nello sviluppo del settore. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)