Cina: cani robot accolgono i nuovi studenti all’Università dello Zhejiang

Una squadra di cani robot ha accolto gli studenti in occasione dell'inizio del nuovo semestre all'Università dello Zhejiang, in Cina. Per il terzo anno consecutivo, l'ateneo ha impiegato questi futuristici volontari per muoversi tra la folla e trasportare i bagagli ai piani superiori. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)