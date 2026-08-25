Cina: chef robotici mostrano le loro abilità culinarie a Dongguan

Diciotto squadre di cuochi si sono confrontate con bracci robotici a Dongguan, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, preparando piatti classici come il mapo tofu e il maiale saltato in padella. La sfida ha mostrato come la tecnologia intelligente stia rivoluzionando l'arte culinaria di tutti i giorni. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)