Cina: una ciotola di qingbuliang, il gusto dell’estate a Hainan

Cercate un modo per sfuggire al caldo tropicale? Nella provincia insulare più meridionale della Cina, Hainan, c'è un dessert che non può mancare: il qingbuliang. Preparata con acqua o latte di cocco freschi e con un colorato assortimento di cereali e frutta del posto, questa specialità servita fredda ha deliziato intere generazioni. Oggi nuove varianti creative la rendono ancora più apprezzata sia dagli abitanti del posto sia dai visitatori. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)