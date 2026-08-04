Cina: la storia delle esportazioni locali continua con “tre nuove novità”

Alla scoperta delle "tre nuove novità" tra le esportazioni cinesi: robot, intelligenza artificiale e farmaci innovativi. Sulla scia dei "tre vecchi" beni di consumo, e delle "tre nuove" tecnologie verdi, queste innovazioni d'avanguardia stanno ora raggiungendo i mercati mondiali, sostenendo industrie più intelligenti, una migliore assistenza sanitaria e nuove soluzioni alle sfide comuni. Stesso numero, ma un capitolo completamente nuovo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)