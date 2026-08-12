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Cina, un robot tra i campi di cotone mostra l’agricoltura smart dello Xinjiang
Un robot agricolo autonomo alimentato dall'intelligenza artificiale viene mostrato in azione a Kashgar, nello Xinjiang cinese. Dotato di un'ampia barra irroratrice e di un grande serbatoio, il macchinario svolge operazioni di semina, diserbo e irrorazione nei campi di cotone locali. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)