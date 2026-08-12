Cina, squadra di calcio del nord-est partecipa agli interventi post-alluvione

Dopo le recenti inondazioni che hanno colpito il villaggio di Shangtun della cittadina di Chunyang, contea di Wangqing, nella prefettura autonoma coreana di Yanbian della provincia nord-orientale cinese del Jilin, la comunità si è trovata ad affrontare con urgenza le operazioni di pulizia e ricostruzione post-disastro. Il 10 agosto, la squadra di calcio Wangqing Zhuanshanbao, che aveva appena conquistato il terzo posto nella prima edizione della "Yanbian Super League", ha posato le maglie e preso delle pale. Diciotto giocatori si sono uniti a quattro funzionari locali dei settori cultura e turismo per formare una squadra di 22 volontari, dirigendosi subito al villaggio di Shangtun per unirsi in prima linea alle operazioni di rimozione del fango e di ricostruzione. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)