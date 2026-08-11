Home Video News Xinhua Cina, lago di sbarramento causato da sisma diventa polo idroelettrico verde
Cina, lago di sbarramento causato da sisma diventa polo idroelettrico verde
Un lago di sbarramento formatosi a seguito di un terremoto di magnitudo 6,5 sta ora generando energia pulita nella Cina sud-occidentale. Il progetto combina controllo delle inondazioni, produzione idroelettrica e irrigazione, trasformando il luogo di un disastro in un polo idrico multifunzionale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)