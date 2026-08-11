Cina: Shandong University, studiosi stranieri approfondiscono archeologia cinese

Conclusasi di recente nella città costiera orientale di Qingdao, la terza edizione della Chinese Archaeology International Summer School della Shandong University ha riunito giovani studiosi provenienti da 10 Paesi e regioni per due settimane immersive dedicate all'esplorazione dell'archeologia cinese. Avviato il 12 luglio, il programma ha approfondito l'archeologia della Via della seta e dell'area Haidai attraverso lezioni su archeologia subacquea, archeobotanica, metallurgia, geoarcheologia e altro ancora. I partecipanti hanno inoltre preso parte a visite ai laboratori, forum accademici, workshop culturali e tour della città, acquisendo nuove prospettive sulla storia e sul patrimonio culturale della Cina e promuovendo gli scambi accademici a livello globale. Che cosa hanno scoperto e in che modo questo viaggio ha ridefinito la loro comprensione dell'archeologia cinese? Ecco le loro storie. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)