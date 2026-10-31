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Cina: un americano si sente a casa a Fuzhou, sede del World Cities Day 2026
Da "Lao Wai" (straniero) a "Lao Nei" (persona del posto)! Dopo oltre un decennio a Fuzhou, l'insegnante americano John ha trovato tanti motivi per restare. Qui trova vicoli incantevoli, passeggiate lungo il fiume, nuove amicizie e una sorpresa dietro ogni angolo. In occasione della Giornata mondiale delle città, scopri cosa fa sentire una città come casa propria. (XINHUA/ITALPRESS) mec/ (Fonte video: Xinhua)