Home Video News Xinhua Cina: addetto alla biglietteria rende viaggi più agevoli con un inglese fluente
Cina: addetto alla biglietteria rende viaggi più agevoli con un inglese fluente
Preoccupati per la barriera linguistica quando viaggiate in Cina? Alla stazione ferroviaria di Guangzhou Sud, questo addetto alla biglietteria aiuta i viaggiatori internazionali a orientarsi tra le opzioni dei treni, a confrontare le tariffe e a trovare il biglietto giusto, il tutto in un inglese fluente. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)