Cina: giochi sportivi delle minoranze etniche uniscono tradizioni e competizione

Avete mai visto sport come questi? L'evento sportivo delle minoranze etniche nello Hunan, nella Cina centrale, unisce tradizioni etniche e abilità atletiche, con oscillazioni che sfidano la gravità, corse a squadre su scarpe di legno condivise e un insolito tiro alla fune, il tutto celebrando il lavoro di squadra, il patrimonio culturale e la diversità! (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)