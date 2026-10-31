Home Video News Xinhua Cina: riesci a individuare il conducente nella fattoria intelligente?
Cina: riesci a individuare il conducente nella fattoria intelligente?
Nel Guangdong, in Cina, macchinari senza conducente si occupano di tutto, dalla semina al raccolto, in un'azienda risicola che utilizza intelligenza artificiale, navigazione satellitare e tecnologia dell'Internet delle cose (IoT). Lasceresti che questo robot gestisse la tua azienda agricola? (XINHUA/ITALPRESS) mec/ (Fonte video: Xinhua)