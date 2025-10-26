Home Video News Xinhua Cina: uccelli migratori fanno tappa nell’Heilongjiang
Cina: uccelli migratori fanno tappa nell’Heilongjiang
Quando gli uccelli migratori volano verso sud ogni autunno, l'Heilongjiang, nella Cina nord-orientale, rappresenta una tappa vitale del loro lungo viaggio. Le sue ricche zone paludose e aree agricole offrono un rifugio sicuro, mentre le comunità locali proteggono questi viaggiatori e preservano l'equilibrio della natura. (ITALPRESS/XINHUA) mec/abr/lcr (Fonte video: Xinhua)