Cina: espositori a caccia di opportunità alla China-South Asia Expo

La decima edizione della China-South Asia Expo ha attirato partecipanti da 68 Paesi, regioni e organizzazioni internazionali. La fiera funge da importante piattaforma per gli espositori provenienti dall'Asia meridionale e non solo, offrendo loro la possibilità di esplorare nuove opportunità di cooperazione. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)