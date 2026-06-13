Cina: nuovo look estivo per lo “Scruffy Puppy” virale di Shanghai

Nuova stagione, nuovo outfit! L'amato "Scruffy Puppy" di Shanghai si prepara a sfoggiare una nuovo look estivo. La scultura vegetale virale, alta 5,2 metri, viene aggiornata con nuove piante resistenti al caldo e alla pioggia, per restare verde e soffice durante l'estate calda e piovosa di Shanghai. L'amato cagnolino è quasi pronto a mostrare il suo nuovo aspetto. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)