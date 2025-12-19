Cina: tour su drone Fpv sopra più grande parco a tema ghiaccio e neve al mondo

Immagina di volare su una scopa come Harry Potter sopra il più grande parco a tema di ghiaccio e neve al mondo. L'Harbin Ice-Snow World ha aperto ufficialmente la stagione il 17 dicembre, svelando la sua edizione più spettacolare di sempre, con attrazioni simbolo, servizi curati e magnifiche sculture di ghiaccio su una superficie record di 1,2 milioni di metri quadrati. Vivi questo paese delle meraviglie attraverso il drone FPV. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)