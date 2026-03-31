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Cina, team batte Guinness World Record per durata di volo di aeroplano di carta
Mezzo minuto può sembrare poco, ma è sufficiente per segnare un nuovo traguardo. Un team cinese ha stabilito un nuovo Guinness World Record per la più lunga durata di volo di un aeroplano di carta, raggiungendo i 31,2 secondi, due in più del precedente primato stabilito nel 2010. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)