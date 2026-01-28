Cina: sull’isola di Changxing un complesso petrolchimico di livello mondiale

Situato nella Zona economica dell'isola di Changxing della città di Dalian, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning, il Parco industriale petrolchimico Hengli è un moderno complesso industriale petrolchimico sviluppato dal Gruppo Hengli. I suoi settori della raffinazione, della petrolchimica, della chimica e dei nuovi materiali guidano il settore sia per scala sia per avanzamento tecnologico. In qualità di nucleo del parco, il progetto di raffinazione consente al Gruppo Hengli di istituire una catena industriale a ciclo chiuso, con una capacità annua di lavorazione del petrolio greggio fino a 20 milioni di tonnellate, rendendolo una mega-fabbrica del settore. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca3 (Fonte video: Xinhua)