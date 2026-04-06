Cina, sul lago Hengshui decine di migliaia di uccelli migratori

La migrazione primaverile ha raggiunto il suo picco nel lago Hengshui, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, dove decine di migliaia di uccelli migratori si fermano per riposare, rifocillarsi e riprodursi. La riserva naturale nazionale preserva un ecosistema di zone umide completo nella pianura della Cina settentrionale ed è una tappa chiave lungo la rotta migratoria dell'Asia orientale-Australasia. Il lago ha accolto 337 specie di volatili, con picco di popolazioni superiori a 100.000. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr/mca3 (Fonte video: Xinhua)