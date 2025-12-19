Home Video News Xinhua Cina: suggestivo fenomeno naturale osservato lungo il fiume Yangtze
Cina: suggestivo fenomeno naturale osservato lungo il fiume Yangtze
Un affascinante fenomeno naturale, conosciuto in Cina come "tidal tree", è emerso lungo le rive del fiume Yangtze a Wuhu, nella provincia orientale cinese dell'Anhui. Visto dall'alto, i suoi intricati rami si estendono sulle piane di marea come una gigantesca e delicata incisione modellata dalle acque. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)