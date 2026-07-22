Cina, squali pinna nera riappaiono al largo dell’isola di Wuzhizhou

Diversi squali pinna nera sono stati avvistati mentre nuotavano nei pressi dell'isola di Wuzhizhou, nella provincia cinese di Hainan. Con il loro portamento calmo e aggraziato, hanno offerto ai visitatori un raro scorcio della vita marina che prospera in un ambiente costiero protetto. Un suggestivo promemoria del fatto che, quando la natura viene protetta, la fauna selvatica ritorna. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)