Cina, professionisti sanitari stranieri scoprono tecnologie mediche basate su IA

Professionisti del settore medico provenienti da 13 Paesi si sono riuniti a Pechino per conoscere i più recenti progressi della Cina nel campo della diagnostica per immagini e dell'intelligenza artificiale. Attraverso attività di formazione pratica, visite negli ospedali e incontri con i principali operatori del settore, i partecipanti hanno potuto conoscere da vicino tecnologie mediche all'avanguardia e opportunità di cooperazione internazionale in ambito sanitario. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)