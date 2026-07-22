Home Video News Xinhua Cina, professionisti sanitari stranieri scoprono tecnologie mediche basate su IA
Cina, professionisti sanitari stranieri scoprono tecnologie mediche basate su IA
Professionisti del settore medico provenienti da 13 Paesi si sono riuniti a Pechino per conoscere i più recenti progressi della Cina nel campo della diagnostica per immagini e dell'intelligenza artificiale. Attraverso attività di formazione pratica, visite negli ospedali e incontri con i principali operatori del settore, i partecipanti hanno potuto conoscere da vicino tecnologie mediche all'avanguardia e opportunità di cooperazione internazionale in ambito sanitario. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)