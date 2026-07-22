Cina, consegnata “Wind Ace” costruita nel Paese per installazione di impianti

Ieri una nave "Wind Ace", costruita in Cina, ha lasciato il Jiangsu. Realizzata dalla COSCO Shipping (Qidong) Offshore, la nave per l'installazione di impianti offshore di classe NG20000 è in grado di installare turbine eoliche da oltre 20 megawatt e di operare in acque profonde fino a 70 metri. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)