Geologo “I terremoti in Venezuela e Colombia non direttamente correlati”

BOGOTÀ (COLOMBIA) (ITALPRESS) - "Sia il Venezuela che la Colombia sono paesi sismicamente attivi. L'attività sismica in entrambi i paesi comporta interazioni tra placche tettoniche. I loro contesti geologici sono differenti. Sebbene entrambi i terremoti siano stati effettivamente innescati da interazioni tra placche tettoniche, le placche specifiche coinvolte sono diverse e differiscono anche nel modo in cui interagiscono. Nello specifico, non si può affermare che il terremoto in Venezuela abbia scatenato quello in Colombia. I due eventi sismici non sono direttamente correlati". Lo afferma Freddy Tovar Belcara, coordinatore della Rete Sismologica Nazionale della Colombia. sat/gsl (Fonte video: CCTV+)