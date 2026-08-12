A Milano Palazzo Lombardia si apre all’arte

MILANO (ITALPRESS) - L’arte può trasformare un luogo istituzionale in uno spazio aperto, vivo e capace di parlare a tutti. È questa la direzione che Regione Lombardia ha scelto di dare a Isola Set, lo spazio di circa 700 metri quadrati all’interno di Palazzo Lombardia, completamente rinnovato per avvicinare sempre di più questo edificio, simbolo delle istituzioni regionali, ai cittadini. Da alcuni anni, Palazzo Lombardia non è più soltanto il luogo della politica e delle istituzioni, ma vuole diventare anche un punto di riferimento per la cultura e l’arte, capace di ospitare mostre di alto livello e artisti riconosciuti a livello nazionale e internazionale. In questo contesto si inseriscono le due mostre inaugurate contemporaneamente: Oltre la forma, con opere di Wally Bonafè, Amalia Caracciolo e Katalin Kollar, e Spring Summer ’26 di Alberto Peppoloni. f12/mgg/azn