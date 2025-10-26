Cina: sindaci da tutto il mondo elogiano sviluppo dell’antica città di Zhengzhou

I sindaci partecipanti al Global Mayors Dialogue, svoltosi a Zhengzhou, in Cina, sono rimasti colpiti dal modo in cui l'antica capitale preserva il proprio patrimonio culturale pur abbracciando la modernizzazione, e hanno elogiato l'equilibrio della città tra storia, innovazione e vitalità. (ITALPRESS/XINHUA) mec/abr/lcr Fonte video: Xinhua