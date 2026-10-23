Cina: si esplorano nuovi ruoli per i robot nella sicurezza industriale

Come possono i robot contribuire a garantire la sicurezza delle persone sul lavoro? Al Forum mondiale sullo sviluppo della scienza e della tecnologia 2026, che si tiene dal 21 al 23 ottobre a Chongqing, nella Cina sud-occidentale, gli esperti stanno valutando in che modo la tecnologia possa affrontare le sfide del mondo reale. La sicurezza industriale è uno degli ambiti in cui la robotica potrebbe fare la differenza. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)