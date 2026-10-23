Cina: Xiong’an, una visione per la città del futuro

Che aspetto ha una città del futuro? Istituita nel 2017, la Xiong'an New Area, nella provincia dello Hebei, nella Cina settentrionale, sta prendendo forma come nuovo modello di sviluppo urbano. In occasione del Forum sulla governance globale (Xiong'an) 2026, che si terrà dal 23 al 25 ottobre, diamo uno sguardo al profilo urbano in continua evoluzione della città, dove architettura moderna, spazi verdi e zone umide si uniscono per dare forma a una visione del futuro. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)