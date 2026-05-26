Cina: dentro la Fiera internazionale delle industrie culturali di Shenzhen

Che posto è questo? A prima vista, sembra un museo. Pochi passi più in là, alcuni robot giocano a scacchi con dei bambini. Dietro l'angolo, ci sono spettacoli dal vivo, tecnologie futuristiche, prodotti artigianali e folle che si riversano negli enormi padiglioni espositivi. La Fiera internazionale delle industrie culturali della Cina (Shenzhen) (ICIF), attualmente in corso, ha riunito oltre 120.000 prodotti culturali e più di 6.300 espositori provenienti da tutta la Cina e oltre. È come vedere diversi volti della Cina tutti in una volta. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)