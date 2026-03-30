Cina: Shenzhen, 4.500 droni trasformano il cielo in un circuito futuristico

Una spettacolare formazione di 4.500 droni ha illuminato il cielo notturno venerdì a Shenzhen, nel sud della Cina, creando una dinamica pista luminosa in 3D per una competizione in "First Person View" che ha dato vita a gate gravitazionali e tripli, corridoi aerei e curve a S in movimento. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)