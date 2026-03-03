JINZHONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei turisti assistono a uno spettacolo nell’antica città di Yuci a Jinzhong, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi, il 2 marzo 2026. Nello Shanxi sono in corso varie attività per celebrare il Festival delle lanterne, che cade il quindicesimo giorno del primo mese del calendario lunare cinese, ossia il 3 marzo di quest’anno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
