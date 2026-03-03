JINZHONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I turisti visitano l’antica cittadina di Pingyao a Jinzhong, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi, il 27 febbraio 2026. Nello Shanxi sono in corso varie attività per celebrare il Festival delle lanterne, che cade il quindicesimo giorno del primo mese del calendario lunare cinese, ossia il 3 marzo di quest’anno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
