Cina: Shandong, antichi villaggi rinascono tra conservazione e turismo

JINAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Camminando lungo i tranquilli sentieri lastricati del villaggio di Wubu, nella provincia orientale cinese dello Shandong, i visitatori vengono accolti da un mosaico architettonico di muri in pietra e tegole grigie che evoca sei secoli di storia.

“Siamo rimasti subito affascinati dagli antichi vicoli e dai cortili secolari”, ha dichiarato Li Fanghua, una turista proveniente da Jinan, capoluogo provinciale. Dopo aver scattato una foto di famiglia in un vicolo tradizionale, ha subito condiviso l’esperienza con gli amici sui social media.

Situato nella città di Feicheng, Wubu è noto per il suo stile architettonico unico, con una disposizione caratterizzata da “porte dentro le porte e cortili dentro i cortili”. I muri in pietra, costruiti con una tecnica tradizionale di posa a secco che non richiede malta, sono rimasti solidi per generazioni.

Tuttavia, la bellezza del villaggio era un tempo offuscata dal degrado. “Prima della riqualificazione, le strade sterrate erano dissestate e i vicoli ingombri di detriti”, ha raccontato Li Mingjun, 68 anni, abitante del villaggio.

Per riportare in vita il villaggio tradizionale, le autorità locali hanno dato priorità agli interventi di tutela. Secondo Liang Yisheng, direttore dell’ufficio per l’edilizia abitativa e lo sviluppo urbano-rurale di Feicheng, il governo ha ristrutturato oltre 50 antichi cortili, preservandone l’aspetto originario.

Agli interventi di tutela si sono affiancati miglioramenti infrastrutturali, tra cui il potenziamento delle reti di comunicazione e dei sistemi di drenaggio, oltre alla realizzazione di nuovi centri per i visitatori.

Wubu è solo un esempio del più ampio impegno dello Shandong nel conciliare conservazione e sviluppo. La provincia conta attualmente 168 villaggi tradizionali di livello nazionale e 378 di livello provinciale.

Nel villaggio di Shizikou, ai piedi di antichi tratti della Grande Muraglia nel distretto di Zhangqiu, a Jinan, la tutela del patrimonio ha assunto forme creative. Oggi un trenino a vapore in miniatura accompagna i turisti attraverso i valloni montani, offrendo un panorama unico delle case in pietra e dei resti della Grande Muraglia risalenti al periodo delle Primavere e degli Autunni (770 a.C.-476 a.C.).

“Approfondendo la cultura della Grande Muraglia e il nostro patrimonio delle abitazioni in pietra, abbiamo creato proprietà intellettuali turistiche distintive, come viaggi studio e i cosiddetti ‘mercati della nostalgia’”, ha spiegato Jia Zhen, funzionario locale.

Nella penisola di Jiaodong, il villaggio di Yandunjiao, a Rongcheng, presenta un fascino del tutto diverso. Qui, le tradizionali case dai tetti ricoperti di alghe, con muri in pietra e spessi strati di alghe essiccate, attirano numerosi visitatori. Il villaggio ha sviluppato un modello di ecoturismo che consente di osservare i cigni in inverno e di soggiornare durante tutto l’anno nelle caratteristiche abitazioni con tetti di alghe.

Secondo Dong Zhaosheng, direttore dell’ufficio per la cultura e il turismo di Rongcheng, il turismo sta passando dalle visite in giornata a “esperienze immersive”, con molti visitatori che oggi scelgono di fermarsi per due o tre giorni.

La forte crescita del turismo sta generando benefici economici concreti. Nel 2025, il reddito collettivo del villaggio di Wubu ha superato un milione di yuan (pari a circa 146.013 dollari), mentre quello del villaggio di Shizikou è stato superiore ai 500.000 yuan.

Durante le recenti vacanze di cinque giorni per la Festa del Lavoro, le 200 principali attrazioni turistiche dello Shandong hanno accolto oltre 26,15 milioni di visitatori, generando ricavi per 1,27 miliardi di yuan, in aumento rispettivamente del 5,3% e del 4,0% su base annua.

“Stiamo ora sviluppando dei cluster di alloggi privati di fascia alta e parchi dedicati alle esperienze agricole”, ha dichiarato Guo Qingfu, funzionario locale della cittadina di Sunbo, che amministra il villaggio di Wubu. “L’obiettivo è garantire a un numero sempre maggiore di abitanti mezzi di sussistenza stabili vicino a casa”.

(ITALPRESS).