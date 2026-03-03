Cina: Shaanxi rivitalizza tradizione popolare dello Shehuo (1)

BAOJI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli artisti partecipano a una parata di Shehuo nel villaggio di Huanghuayu, nella contea di Longxian, città di Baoji, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, il 2 marzo 2026. Lo Shehuo è una forma d’arte popolare tradizionale cinese. Lunedì la contea ha ospitato una speciale parata locale di Shehuo, con artisti a cavallo adornati con un trucco facciale semplice ma raffinato.

La parata di Shehuo è una rappresentazione antica e molto diffusa nella Cina rurale. Trae origine da cerimonie sacrificali dell’antichità, celebrate circa 2.000 anni fa e che prevedevano preghiere per un buon raccolto. Con il tempo, grazie all’inserimento di canti e danze, si è gradualmente trasformata in una tradizione popolare messa in scena durante la Festa di primavera e il Festival delle lanterne, ritenuta in grado di scacciare la cattiva sorte e inaugurare un nuovo inizio per l’anno appena cominciato.

La rappresentazione popolare dello Shehuo a Baoji è stata inserita nel 2006 nella lista del patrimonio culturale immateriale nazionale della Cina. Negli ultimi anni, la tradizione locale dello Shehuo nella contea di Longxian ha continuato a prosperare grazie a un costante processo di trasmissione e innovazione.

