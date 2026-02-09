Cina: Shaanxi, acqua riciclata da miniere di carbone raffredda pista pattinaggio

Venerdì sono iniziati i Giochi invernali provinciali dello Shaanxi, con una pista di pattinaggio di velocità congelata grazie a una risorsa innovativa: acqua di drenaggio trattata proveniente dalle miniere di carbone locali. Gli organizzatori hanno spiegato che l'acqua riciclata non solo rispetta i rigorosi standard richiesti per gli sport sul ghiaccio, ma serve anche a usi industriali e agricoli, il tutto a circa metà del costo dell'acqua del rubinetto. Questo approccio incrementa in modo significativo l'efficienza nell'uso delle risorse idriche locali, permettendo al contempo eventi sportivi sostenibili. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)