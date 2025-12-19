Cina: seconda autostrada Chongqing-Hunan pienamente operativa

Una nuova autostrada che collega la provincia cinese dello Hunan e la municipalità di Chongqing è stata completamente aperta al traffico giovedì. Un elemento chiave che ne evidenzia la complessità ingegneristica è che l'80% dei 280 chilometri dell'autostrada è costruito su ponti o attraverso tunnel. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)