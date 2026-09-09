NANCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli attori si esibiscono presso un punto di attraversamento fluviale nella contea di Yudu, nella provincia orientale cinese del Jiangxi, il 22 luglio 2026. Quest’anno ricorre il 90esimo anniversario della vittoria della Lunga marcia dell’Armata Rossa sotto la guida del Partito comunista cinese. Ruijin e Yudu, nel Jiangxi, sono entrambe località simbolo della Lunga marcia, la storica manovra militare della storia moderna cinese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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