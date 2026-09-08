Tunisia, Fitch conferma il rating B- con deficit al 6,4% e debito all’85% del Pil

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Fitch Ratings ha confermato il rating sovrano a lungo termine della Tunisia in valuta estera a “B-“, con outlook stabile, ma ha evidenziato persistenti rischi fiscali legati all’elevato deficit e al debito pubblico. Secondo l’agenzia, il deficit di bilancio raggiungerà il 6,4% del Pil nel 2026, mentre il debito pubblico salirà all’85% del Pil.

Fitch stima inoltre che le esigenze di finanziamento pubblico possano raggiungere il 13,5% del Pil entro il 2028, sottolineando la vulnerabilità dei conti pubblici agli shock esterni, in particolare per l’aumento dei costi dei sussidi energetici.

Il disavanzo delle partite correnti è previsto al 3,9% del Pil nel 2026, per poi scendere sotto il 2,5% nel 2027-2028. La crescita reale dell’economia tunisina è stimata in media al 2% nel periodo 2026-2028, mentre l’inflazione dovrebbe passare dal 5,7% previsto per il 2026 al 5% nel 2028.

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