Home Video News Pillole Cina, rompighiaccio polare torna in patria dopo la spedizione in Antartide
Cina, rompighiaccio polare torna in patria dopo la spedizione in Antartide
La rompighiaccio polare cinese Xuelong, nota anche come Snow Dragon, è rientrata oggi a Shanghai, nella Cina orientale, dopo una missione di 160 giorni, nell'ambito della 42esima spedizione antartica del Paese, conclusa con significativi risultati nella ricerca scientifica. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)