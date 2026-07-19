Cina: robot laser pota le piante di cotone nello Xinjiang

Un robot laser sta aiutando i coltivatori di cotone nello Xinjiang, in Cina. Esso utilizza fasci laser ad alta energia per rimuovere i germogli del cotone, un processo che contribuisce a controllare la crescita delle piante e a migliorare la produzione. La tecnologia riduce l'uso di sostanze chimiche e rende l'agricoltura più efficiente. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc (Fonte video: Xinhua)