Cina, IA promuove innovazione e sostiene percorso verso prosperità comune

La Cina ha accolto a braccia aperte l'intelligenza artificiale, promuovendo l'innovazione basata su questa tecnologia e garantendo al contempo che i benefici dello sviluppo digitale siano condivisi in modo più ampio. Nella provincia dello Zhejiang, zona pilota per il raggiungimento della prosperità comune, questi sforzi stanno prendendo forma sul campo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc (Fonte video: Xinhua)