Cina: esperto sudcoreano, innovazione è alla base della resilienza economica

L'economia cinese è cresciuta del 4,7% nel primo semestre del 2026 nonostante le difficoltà globali. Kang Hogu, direttore dell'Istituto per l'economia e la società sino-coreane, attribuisce questa resilienza alla crescita trainata dall'innovazione e ai settori emergenti, dalle nuove energie all'intelligenza artificiale e ai veicoli intelligenti, che stanno ridisegnando il panorama economico del Paese. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc (Fonte video: Xinhua)