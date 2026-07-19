Cina, Bloomberg: boom dei veicoli elettrici è trasformazione, non sovraccapacità

La narrazione sulla "sovraccapacità" cinese nel settore dei veicoli elettrici non regge, dato che l'industria automobilistica sta passando rapidamente dalle auto a benzina ai veicoli elettrici, secondo quanto sostenuto in un recente articolo pubblicato da Bloomberg. Grazie all'innovazione, alla concorrenza e a un ecosistema completo della catena di approvvigionamento, la Cina sta guidando la transizione del settore verso una nuova era di elettrificazione e innovazione. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc (Fonte video: Xinhua)