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Tg News – 28/10/2026
ROMA (ITALPRESS) In questa edizione: - Scontro fra treni ad alta velocità in Spagna, almeno 68 morti - Siher, la giudice non convalida il fermo, per Meloni “vergognoso” - Via libera del Consiglio dei Ministri alla manovra - Netanyahu contro i partiti arabi, niente maggioranza - La fuga di Bolsonaro Jr dal Brasile, arrivato a Miami - Il gas supera i 100 euro, timore crisi energetica in Europa - Accise sul gasolio, nuovo taglio fino al 7 Novembre - A Milano il salone sociale "Beauty For a Better Life" per persone in difficoltà - Previsioni 3B Meteo 29 Ottobre /gtr