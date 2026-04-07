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Cina, robot assistono e fanno compagnia agli anziani
In una casa di riposo di Qingdao, nella provincia orientale cinese dello Shandong, i robot accolgono i visitatori, consegnano medicine, cucinano i pasti e cantano persino con gli anziani. Dei sensori intelligenti monitorano 24 ore su 24 i dati di salute degli ospiti. Cliccate per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando il volto dell'assistenza agli anziani in Cina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)