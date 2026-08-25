SUQIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un tecnico addestra un robot presso un centro di raccolta dati per robot del colosso cinese di e-commerce JD.com a Suqian, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il 24 agosto 2026. Operativo dall’ottobre 2025, il sito è un centro di livello provinciale per la raccolta di dati destinati ai robot dotati di intelligenza incarnata nel Jiangsu. La struttura migliora gli scenari di raccolta dati in termini di fedeltà fisica, capacità di generalizzazione e qualità dell’interazione. Porta l’ambiente di raccolta dati a un contesto fisico reale, trasformando il centro da una biblioteca statica di campioni a un campo di addestramento per robot dotati di intelligenza incarnata.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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