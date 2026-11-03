Cina, ricrea la Grande Muraglia con chicchi di sorgo per la nonna

Invece di portare la nonna di 80 anni alla Grande Muraglia... ha portato la Grande Muraglia da lei. Nella provincia cinese dello Shanxi, questo giovane ha realizzato a terra una splendida riproduzione utilizzando chicchi di sorgo locale disposti sul terreno, scattando un selfie come se lui e la nonna fossero sulla Grande Muraglia. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: XInhua)