Cina: ieri e oggi, 80 anni di impegno per la gestione del fiume Giallo

Per decenni, la tutela e lo sviluppo del "fiume madre" della Cina hanno rappresentato un'impresa imponente. Dai primi interventi di controllo delle inondazioni al moderno risanamento ecologico, come si è trasformato il fiume Giallo negli ultimi 80 anni? Con l'AIGC che dà vita alle foto d'epoca, intraprendete con noi un viaggio nel tempo e scoprite questi incredibili cambiamenti. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)